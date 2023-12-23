رئيس حي المعادي: استدعاء فرق الطوارئ لإصلاح كسر ماسورة مياه في «شارع 9»

تلقت غرفة عمليات حي المعادي بالقاهرة، بلاغًا بكسر ماسورة مياه بشارع 9، وعلى الفور تحركت أجهزة الحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة؛ لإصلاح الكسر، الناجم عن تآكل الحديد واستبداله بآخر جديد.

إصلاح كسر ماسورة مياه بالمعادي

وأكّد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، التفاعل السريع مع الشكاوى والعمل على صيانة المرافق الحيوية، وذلك ببذل أقصى الجهود في سبيل إنهاء كافه أعمال الإصلاح والصيانة في أقرب وقت، مشيرًا إلى يجري العمل على إصلاح الكسر وإعادة الشيء لأصله، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

رفع كفاءة شوارع وميادين المعادي

وفي سياق متصل، شهد حي المعادي بالقاهرة، حملة نظافة ومتابعة خط السير اليومي، ورفع كفاءة الشوارع والميادين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق لحي المعادي، والقضاء على المخالفات والإشغالات، وإجراء حملة لتمشيط الشوارع من الباعة الجائلين؛ لرفع كفاءة الحالة العامة للشوارع، وعودة الانضباط.

واختتم بالإشارة إلى تمشيط الإشغالات والنظافة في ميدان العرب وشارع الزهراء الرئيسي، وشارع 9 بحري مستشفى المعادي العسكري، وأعلى نفق شارع 9، علاوة على مراجعة أعمال الإنارة في سور مبرة المعادي، وزهراء المعادي، وشارع وادي النيل أمام المعهد الأزهري؛ للارتقاء بالحالة العامة للشوارع.