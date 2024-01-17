جريمة يرتكبها الطالب في اللجنة عقوبتها تصل لـ7 سنوات حبس.. ماهي؟

انطلقت اليوم، أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، ويبدأ اليوم الأول بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ومع بدء الامتحانات يقع العديد من الطلاب في أخطاء شائعة وهم لا يدركون أنها تضعهم تحت طائلة القانون، وتعرضهم للحبس والغرامة، وسنستعرضها لكم خلال السطور التالية:

عقوبة نشر وترويج إجابة الامتحانات

يعتبر نشر وترويج وإذاعة أسئلة الامتحانات وإجابتها، جريمة يعاقب عليها القانون، على الرغم من أن الكثير من الطلاب يتعاملون مع هذا الأمر دون إدراك خطورة الأمر، سواء كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وأوضح أحمد رضوان، المحامي، أن من يرتكب هذه الجرائم يعاقب، وفقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

الحرمان من الامتحانات في حالة الغش

وأوضح رضوان لـ«الوطن»، أن القانون ذاته ينص على حرمان الطالب المثبوت عليه ارتكاب جريمة الغش، أو الشروع فيها، من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد، لافتًا إلى أنه يحرم أيضا الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة، وفقا للنظام المصري دورين متتاليين ويحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة محل الجريمة.