حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والعشوائية في مدينة شربين

قاد اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، حملات مكبرة وموسعة لإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واللوحات التي جرى تعليقها على أعمدة الإنارة بدون تصريح أو إذن رسمي بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وكافة الجهات التنفيذية وبمشاركة شرطة المرافق لرفع وإزالة الإعلانات.

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس مدينة شربين، بأنه جرى رفع ما يقرب 10 إعلانات غير مرخصة وعشوائية وتم شن حملات مكبرة ومكثفة في نطاق المدينة لمراجعة الإعلانات والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات حرصا على المظهر الحضاري للمدن والأحياء، وجرى استهداف عدد من الشوارع والميادين الرئيسية داخل المدينة من ضمنها شارع الجيش والميدان والسلك.

تحسين الصورة البصرية للمواطنين

وتابع رئيس مجلس مدينة شربين، الهدف من هذه الحملات هو تحسين الصورة البصرية للمواطنين وإزالة كافة الإعلانات والإشغالات التي تتسبب في مظاهر غير حضارية للمدينة تلبية لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وإزالة كل مايعيق حركة المرور والسير بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل مواطن مخالف.