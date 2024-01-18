«مساء dmc» يرصد استعدادات الاحتفال بعيد الغطاس في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

قال القمص شنودة وهيب، راعي الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، إن عيد الغطاس من الأعياد الكنسية الكبيرة في الكنيسة، لأنه تذكار لمعمودية السيد المسيح من يوحنا المعمدان، وتعتبر ولادة جديدة للإنسان، مردفا: «الإنسان يتولد من الأم الجسدية، لكن يدخل في المعمودية ويتسمى بالتغطيس، ويخرج بعدها إنسانا جديدا».

وأضاف «وهيب»، خلال لقاء ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على قناة «دي إم سي»، «نستعد في عيد الغطاس، ونسميه عيد الصبغة، لأن أي شيء تتم صباغته لا بد من أن تدفن لكي تكون صبغة كاملة، وبالتالي هذا العيد من الأعياد المهمة».

وأشار إلى أن هذا العيد يسبقه العديد من التحضيرات والتجهيزات الكثيرة، والكنيسة تتزين بالورود والأنوار، ويزيد العيد فرحة وجود قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما يزيد على فرحة العيد فرحة قدوم البابا تواضروس.