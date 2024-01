حل امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية

يتطلع الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية إلى معرفة حل إجابة الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية التي أداها 108 آلاف من الطلاب، اليوم.

أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بالدقهلية

ويستعرض التقرير أسئلة وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية إذ جاءت الأسئلة كالآتي:

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية بالدقهلية

ويستعرض التقرير إجابات الامتحان بعد من خلال مصدر مدرس لغة إنجليزية كالآتي:

- السؤال الأول

1- Yes please, I want to make a complaint.

2 - What's your complaint sir.

3 - When did you make the order?

4 - what's your name and order number?

5 - thank you for helping.

إجابة السؤال الثاني:

1 - Initiative.

2 - With.

3 - advice.

4 -both.

السؤال الرابع

- d

- b

- c

- b

- d

- a

السؤال الخامس

- at

- since

- big

- interesting

- don't have