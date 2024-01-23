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التحفظ على 20000 زجاجة زيت طعام مجهولة المصدر في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
02:40 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
ضبط زيت طعام مجهول المصدر

ضبط زيت طعام مجهول المصدر

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 2000 زجاجة زيت طعام، مجهولة المصدر، قبل بيعها بالسوق السوداء بمركز أبو كبير. 

ضبط سيارة محملة بالزيت

وقالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية أن إدارة تموين أبوكبير برئاسة  محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سيارة محملة بكمية من الزيت مجهول المصدر.

التحفظ على 2000 كرتونة زيت

وتابعت، تم التحفظ على عدد من كراتين الزيت وبكل كرتونة بها 12 زجاجة سعة الزجاجة 800 مللي بإجمالي 2000 زجاجة زيت، وتم تحرير المحضر اللازم  وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أن جميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة تكثف جهودها لمنع الاتجار في المواد الغذائية في السوق السوداء وضمان توفير السلع للمواطنين وعدم التلاعب في الأسعار وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب باعتبار الغذاء خط أحمر، وأي تاجر يتلاعب في المواد الغذائية خاصة السلع الأساسية الاستراتيجية يتم ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وفقا للقانون. 

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