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إصابة شاب وزوجته صدمتهما سيارة ملاكي أعلى دائري المنيب

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:57 ص | الجمعة 26 يناير 2024
حادث تصادم.. أرشيفية

حادث تصادم.. أرشيفية

أصيب شاب وزوجته بإصابات خطيرة في حادث تصادم أثناء عبورها نهر الطريق أعلى دائري المنيب، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العقيد سامح بدوي مفتش المباحث، يفيد فيه بإصابة «حسام . ر» 21 عاما، عاطل، بنزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وزوجته «رحمة . ص» 19 عاما، ربة منزل، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة، إثر اصطدام سيارة ملاكي تقودها فتاة، أثناء عبورهما نهر الطريق الدائري.

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