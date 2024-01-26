وكيل «صحة الشرقية» يشيد بالتطور الملحوظ في تقديم الخدمات الطبية للمرضى

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في فعاليات اليوم العلمي الثاني لمؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بقاعة الشهيد البطل أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي بالزقازيق، يرافقه الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مينا عادل مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية.

أداء عمل أطباء العلاج الطبيعي

كما أعرب وكيل وزارة الصحة خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء العلمي، كما أثنى على أداء عمل أطباء العلاج الطبيعي خاصة خلال جائحة كورونا، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بأقسام العزل خلال تلك الفترة، كما أشاد بالتطور الملحوظ في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في هذا المجال بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

طفرة في القطاع الصحي

وأشار إلى أن المؤتمرات والأيام العلمية وورش العمل تعد فرصة عظيمة أمام الأطباء والباحثين للاطلاع والتعرف على كل الأبحاث والدراسات المتقدمة في التخصصات الطبية كافة، والتي من شأنها أن تُساهم في إحداث طفرة في القطاع الصحي، مما ينعكس آثارها الإيجابية على الوصول لمجتمع صحي وسليم، متمنياً للمشاركين في اليوم العلمي الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن هذا اليوم العلمي يهدف إلى تنمية قدرات أطباء العلاج الطبيعي من الممارسين والأخصائيين والاستشاريين، وتبادل الخبرات بمختلف محافظات مصر، وذلك في إطار الرقي بمستوى خدمة المواطن المصري ورفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية، لافتاً إلى أن هذا اليوم يتضمن العديد من المحاضرات العلمية عن العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي وإصابات الملاعب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والعلاج الطبيعي للأطفال، ويتم إلقاء المحاضرات من خلال 10 محاضرين من أعضاء المؤسسة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر.