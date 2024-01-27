1200 ناشر يشاركون في الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

قال طارق رضوان، عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي، إن الدورة الحالية في تتميز بتوافد كل الفئات العمرية.

معرض الكتاب يشهد إقبالا كبيرا في أول يومين

وأضاف عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي، خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن معرض الكتاب شهد إقبالا كبيرا في أول يومين حيث بلغ عدد الزوار نحو 400 ألف شخص.

وتابع عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي الدورة الحالية شهدت توافد كبير من الأطفال وصغار السن، الأمر الذي يشير إلى أن هناك اهتمام من هذه الفئة بالقراءة.

مشاركة 1200 ناشر

وأوضح عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي، أن الدورة الحالية تتميز بمشاركة نحو 1200 ناشر يمثلون 70 دولة من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى وجود فعاليات فنية مختلفة تستهدف الأطفال.

وأشار «رضوان» إلى اختيار دولة النرويج كضيف شرف، نظرا لوجود علاقات ثنائية قوية تجمع مصر والنرويج، كما أن النرويج مهتمة بالأدب والثقافة.