إيرادات الأفلام المصرية تقارب الـ4 ملايين جنيه في 24 ساعة

تواصل أفلام 2024 تحقيق إيرادات جيدة يشكل نسبي في شباك التذاكر خلال فترة إجازة منتصف العام، حيث سجلت الأفلام الـ 12 المعروضة في السينمات إيرادات بلغت 3 ملايين و837 ألف جنيه عن أمس الاثنين، وذلك وفقا لقائمة الإيرادات اليومية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يحافظ فيلم الحريفة على تواجده في صدارة شباك التذاكر محققا إيرادات بلغت مليونا و887 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي وإخراج هاني خليفة، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 814 ألف جنيه، بينما صعد فيلم أبو نسب من المركز الرابع إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 428 ألف جنيه، يليه فيلم الإسكندراني بـ403 ألف جنيه.

مقسوم يتراجع إلى السابع في شباك التذاكر بـ 57 ألف جنيه

وفي المركز الخامس جاء فيلم عادل مش عادل بـ 66 ألف جنيه، يليه فيلم شماريخ الذي حقق 60 ألف جنيه، متفوقا على فيلم مقسوم الذي تراجع إلى المركز السابع بدلا من المركز الخامس أمس، محققا إيرادات بلغت 57 ألف جنيه، بينما حقق فيلم ليلة العيد 49 ألف جنيه.

وحقق فيلم «أنا وابن خالتي» إيرادات بلغت 4 آلاف جنيه، أما فيلم الملكة فلم يحقق سوى 3.5 ألف جنيه، وفي المركز الأخير ليه تعيشها لوحدك بـ2.5 ألف جنيه.