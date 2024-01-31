منحة 4 أشهر من القومي للاتصالات.. تفاصيل وطريقة التقديم وآخر موعد

كشف المعهد القومي للاتصالات، عن فتح باب التقديم لمبادرة «شباب مصر الرقمية ومصر تصنع الإلكترونيات لمدة أربعة أشهر»، وهي مبادرة مجانية وممولة بالكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تفاصيل التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، تفاصيل التقديم في مبادرة «شباب مصر الرقمية ومصر تصنع الإلكترونيات لمدة أربعة أشهر»، وفقًا للمعهد القومي للاتصالات.

المجالات التي يتم دراستها داخل المنحة

Electronics and Embedded Systems

Network Infrastructure and Enablers

Cybersecurity

DevOps Engineering

Telecom Engineering

الهدف من مبادرة شباب مصر الرقمية 4 أشهر

تهدف المبادرة إلى سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال شراكة وثيقة مع أكثر من 40 شركة عالمية ومحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مزايا مبادرة شباب مصر الرقمية

- فرص تدريب عملي مع خبراء في المجالات المختلفة.

- الوصول إلى المعدات والأدوات اللازمة لتطوير مشاريعكم الإلكترونية.

- فرصة للتعلم والتفاعل مع شبكة من المبتكرين والمهندسين المحترفين.

- تشمل المحاور التدريبية التقنيات المتخصصة وتنمية المهارات الشخصية وإدارة الأعمال واللغة الإنجليزية.

- شهر من التدريب العملي داخل الشركات الرائده بالمجال.

- التعرف على بيئة العمل الحقيقية في الشركات.

- تعلم كيفية تطبيق المفاهيم والمعارف من خلال الدراسة على أرض الواقع.

طريقة التقديم للمنحة

- زيارة موقعنا الإلكتروني الرسمي: https://www.nti.sci.eg/dey/cat4m.php

- ملء النموذج التسجيلي بالمعلومات المطلوبة.

- الموعد النهائي للتقديم: 10 فبراير 2024.

- موعد بداية التدريب : 24 فبراير 2024.

- سيقوم المعهد القومي للاتصالات، بتوفير وسائل انتقال لمقرات المعهد خلال فترة التدريب.

تدريب أكثر من 1700 متدرب

وتجدر الإشارة، إلى أن المعهد القومي للاتصالات انتهي من تدريب أكثر من 1700 متدرب، خلال المراحل السابقة من المبادرة بمتوسط نسبة توظيف تزيد عن 76% في المحاور المختلفة وصلت لـ100% في بعض المحاور.

ويوفر المعهد، البريد الإلكتروني d4m@nti.sci.eg للتواصل.