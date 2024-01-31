«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل تقدم الأعمال بمحطة مترو الرماية (صور)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، مجموعة من الصور، عبر الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك» ترصد تقدم الأعمال بمحطة مترو الرماية؛ ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، إذ يبلغ طول هذه المرحلة 19 كيلومترا وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

التقاطع مع الخط الأول للمترو بعد عبور النيل ومحطة الملك الصالح

يعبر المترو في تلك المرحلة أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول لـ المترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط الخط محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

النقل: تنفيذ المشروع ضمن المواصفات والمعايير العالمية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، أن المشروع يجري تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، فضلا ًعن دوره في توفير آلاف من فرص العمل.