ظهرت الآن نتيجة إعدادية السويس 2024.. اعرف مجموعك بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قبل قليل، نتيجة إعدادية السويس 2024، بنسبة نجاح بلغت نحو 83.51%، إذ يمكن لكل طالب وطالبة أنّ يعرف نتيجته بالاسم ورقم الجلوس، عبر الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط نتيجة إعدادية السويس 2024، إذ يمكنك أن تعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس بسهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 السويس

الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس من خلال الضغط «هنا».

إدخال رقم جلوس الطالب كاملًا.

الضغط على «استعلام عن النتيجة».

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الأول 2024

وأعلنت محافظة السويس، في بيان لها، أنّ المحافظ اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس.

وبلغ عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة السويس نحو 14 ألفًا و322 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2024 في مدارس المكفوفين 100%، بينما بلغت في المدارس المهنية 100%، ومدارس الصم 93.33%.

وكشف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنّه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة السويس، في كل مدارس المحافظة، ليتمكن كل طالب أو ولي أمر من الحصول عليها بالمجان تمامًا.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في كل مدرسة

ووجه محافظ السويس، بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية 2024، فضلًا عن أوائل كل مرحلة تعليمية داخل كل مدرسة مع بداية الترم الثاني، وذلك لتحفيز الطلاب وحثهم على التفوق والنجاح الدائم.