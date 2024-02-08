حالة الطقس خلال 6 أيام مقبلة.. إلى متى تبقى الأجواء مستقرة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال عدة أيام مقبلة من الجمعة 9 فبراير وحتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه، متوقعة استمرار استقرار الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع بدء انتشار بعض الظواهر الجوية خلاله.

طقس الجمعة والسبت 9 و10 فبراير

- شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

- يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الأحد 11 فبراير

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من الساعة 4 إلى 9 صباحا تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الاثنين 12 فبراير

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث «30% تقريبا».

الثلاثاء 13 فبراير

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث «40% تقريبا».

الأربعاء 14 فبراير

- نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث «50% تقريبا».