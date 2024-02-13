«الشاذلي» ملك الصفقات.. لقبوه ببائع الغلابة ومشغل 38 شابا بـ6 آلاف جنيه

يُعرّف نفسه أنّه «الشاذلي بتاع الصفقات»، إذ حصد شعبية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أنّ باع الغالي والنفيس بأسعار زهيدة، فلم يقتصر على بيع الملابس والأحذية فقط، بل توسعت أنشطته حتى اشتهر ببيع البصل وحفاضات الأطفال وفساتين العرائس وغيرها، بأسعار تبدأ من جنيه واحد فقط.

الشاذلي بدأ ببيع التيشيرت بجنيهين ونصف

الشاب عبدالله رمضان حمدي الشهير بـ«عبدالله الشاذلي»، ذاع صيته على منصتي «تيك توك» و«فيسبوك»، إذ عُرف ببيع الملابس بأسعار مخفضة في أحد شوارع منطقة الهرم بالجيزة، ويقصده عشرات الزبائن من مختلف المحافظات، بعد أنّ خرج في مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، ليبيع فساتين الزفاف بسعر 50 جنيهًا والبدلة الرجالي بـ150 جنيهًا، والحذاء بـ15 جنيهًا، وكيلو البصل بجنيه واحد فقط.

ملايين المشاهدات والتعليقات، حصدها «الشاذلي» عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق عليه البعض «بيّاع الغلابة»، إذ بدأ مشروعه قبل 3 سنوات بـ7 أفرع في مناطق مختلفة، وروج لنفسه عبر بيع أي تيشيرت بجنيهين ونصف، إلا أنّه حاليًا ليس له سوى فرع واحد في الجيزة.

من هو عبدالله الشاذلي؟

وبحسب تصريحات تليفزيونية للشاب عبدالله الشاذلي، تستعرض «الوطن»، أبرز 10 معلومات عن «صاحب الصفقات» على النحو التالي:

- بدأ عبدالله الشاذلي مهنته ببيع الإكسسوارات في الشارع.

- يعمل مع الشاذلي 38 شابًا يتقاضون مرتبات بين 4 و6 آلاف جنيه.

- الشاذلي هو الابن الوحيد لوالديه.

- والد الشاذلي يمتلك محلًا لقطع غيار السيارات.

- منهج عبدالله الشاذلي في الحياة، هو نصيحة والده التي قالها له قبل سنوات: «لو معاك آخر جنيه وحد محتاجه، طلعه لله وربنا هيرجعهولك في لحظتها».

- يتعاون «الشاذلي» مع العديد من المصانع والشركات، لترويج منتجاتها بأسعار مخفضة.

- تتنوع مبيعات «الشاذلي» بين الملابس الحريمي والرجالي وفساتين الزفاف والأحذية وغيرها.