«التحالف الوطني» يسلم مساعدات مالية لـ25 عروسا في الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي، لتجهيز الفتيات الأيتام المٌقبلات على الزواج وتقديم مُساعدات مالية.

مساعدات مالية

وسلم محافظ الغربية، شيكات بمبلغ 375 ألف جنيه كمساعدات زواج لـ25 عروسا من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة مُقدمة من جمعية الأورمان لمٌساعدتهن في إتمام زفافهن، واستكمال تجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

وأعرب طارق رحمي، عن سعادته بما تقدمه مؤسسات المُجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى الأسر الأولى بالرعاية والفتيات اليتيمات والعمل على رسم البسمة والفرحة على وجوههن، وأن الدولة بل تدخر جهدا في العمل على توفير حياة كريمة.

رعاية الأسر

وأشار طارق رحمي أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية.