أفضل 7 أماكن للخروج في عيد الحب بالإسكندرية.. بعضها مجانية (صور)

خلال عيد الحب الذي يحل اليوم 14 فبراير، تتجه الأعين إلى البحث عن أماكن التنزه والفسح في مدينة الإسكندرية، حيث يستمتع الأحباب بالتجول في المدينة الساحلية، أهالي وزوار.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أفضل 7 أماكن للخروج في عيد الحب بمحافظة الإسكندرية، مع التأكيد على تحذير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المفتوحة نظرا لسوء الأحوال الجوية تزامنا مع نوة الشمس الصغرى الحالية مع إعطاء الأماكن المغلقة الأولوية للخروج بها.

أماكن مفتوحة للخروج في عيد الحب بمحافظة الإسكندرية

ونستعرض عددا من الأماكن المفتوحة المتاحة للخروج في عيد الحب بمحافظة الإسكندرية بحسب ترشيحات محمد سعد، الخبير السياحي السكندري لـ«الوطن»، الذي أكد أن الأعين تتجه إلى المتنزهات والشواطئ كونها الأماكن العامة الأقل تكلفة والأكثر ملائمة للتصوير وأخذ لقطات تذكارية وهي كالتالي:

- الممشى السياحي بمنطقة العصافرة وهو مجاني ومتاح التمشية به.

- منطقة بئر مسعود المتاحة بشكل مجاني.

- منطقة قلعة قايتباي بما تحويه من تمشية مجانية بالإضافة إلى إمكانية دخول القلعة ناهيك عن وجود عدد كبير من المطاعم في نطاقها.

- حدائق المنتزه بما تحويه من قصر المنتزه، وما تم بها من تطوير خلال الآونة الأخيرة، كونها تمثل العراقة والتاريخ والأماكن الساحرة بجانب كوبري المنتزه المميز الذي يتم أخذ الصور التذكارية عليه، والبحيرة الجديدة.

أماكن خروج مغلقة في الإسكندرية خلال عيد الحب

- مطاعم شارع فؤاد بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية.

- مطاعم ومتنزهات المعمورة

- المولات الكبرى في الإسكندرية على غرار سان ستيفانو وجليم باي والداون تاون وجرين بلازا وتيفولي.