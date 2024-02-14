مدة البت في إجراءات التظلم في قانون البناء والتصالح

حدد قانون البناء مدة التصالح في المخالفات بعد البت في إجراءات التظلمات التي يتم تقديمها للتصالح في مخالفات البناء، حيث تفحص اللجنة المختصة الشكوى وتنظر فيها خلال 60 يومًا، من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار مقدم الطلب، بقرار اللجنة حسب اللائحة التنفيذية للقانون.

إجراءات التظلم في قانون البناء

ووفق ما حدده قانون البناء التصالح على المخالفات، إذ تكون إجراءات التظلم وفقًا للمادة 14 في حالة أن يُقدم طالب التصالح تظلمًا خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وتبدأ إجراءات التظلم إذا تم رفض الطلب، أو ارتفاع قيمة التصالح، وتتولى لجنة النظر في التظلمات مراجعة الشكوى.

وبخصوص الإجراء المتبع إذا تم قبول طلب التصالح، يسدد المتصالح قيمة طلب التقنين، ويتحدد سعر المتر، وفقًا لما أقرته اللجان المعنية في هذا الشأن، وإذا تم تسديد مبلغ التصالح على دفعة واحدة يحصل المتقدم على خصم 25% من إجمالي مبلغ التصالح.

أعضاء اللجنة المختصة بالفحص

وتتشكَّل اللجنة المختصة بالفحص من عدة استشاريين وفنيين، وهم:

- مستشار من إحدى الجهات القضائية.

- عضوية كل من 3 مهندسين لا تقل خبرتهم عن مدة 10 سنوات.

- استشاري متخصص في الهندسة المدنية خبرته لا تقل عن 5 سنوات.

- مقيدون في نقابة المهندسين.