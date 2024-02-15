مسعود شومان: المصريون يتعاملون مع الله بمنطق المحبة

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن المصريين يتعاملون مع الله ليس بمنطق الخوف، وإنما بمنطق المحبة والتصوف، مشددًا على أن المصري القديم كان يشير دائمًا إلى التسامح في الدين.

الدين كان مصدرًا للسعادة عند المصري القديم

وأضاف «شومان»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدين كان مصدرًا للسعادة عند المصري القديم، موضحًا أن المصريين كانوا يرمزون للإله «حتحور» بالبقرة وهي تعتبر إلهة السماء والحب والسعادة عند المصريين.

وأشار إلى أن المصري طوال الوقت يربط تاريخه العميق جدًا وجذوره الحضارية في أمثاله وعاداته وتقاليده ومنظومة قيمه.

وأوضح أن علاقة المصريين بـ «الأولياء» مبنية على وسيط حضاري قديم، متابعًا: «لا يعبدون الأولياء.. المواطن المصري يتعامل معه ويحكي له بعض آلامه وجروحه وشكاويه».