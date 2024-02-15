عميد زراعة عين شمس السابق: التربة الإلكترونية ليست الحل لتأمين الغذاء مستقبلا

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس سابقاً إنَّ التربة الإلكترونية التي تُجري السويد عليها أبحاثاً فكرتها تدور حول المساهمة مستقبلاً في تأمين الغذاء حول العالم، وهي ليست بموضوع جديد بل اُستخدمت من قبل، مبينًا أنَّ الحديث عن كونها الأمل في الزراعة الحضارية المستدامة والأمن الغذائي ليس صحيحًا.

وأضاف «جلال» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ ما أحدثته الجامعة الألمانية هو استبدال ركيزة أساسية في الزراعة المائية بأخرى وليس بموضوع جديد أو أحد حلول مشكلة الأمن الغذائي حول العالم.

وتابع عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس سابقاً: «الزراعة المائية هي زراعة البذور في محلول مائي موازي أو عن طريق بعض الوسائط مثل الصوف المعدني، والجامعة الألمانية استخدمت مكونًا جديدًا في هذه الزراعة وهو عبارة عن مكون أيوني عضوي أساسه مادة السليلوز، والسليلوز بوليمر حيوي».