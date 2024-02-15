أستاذ بجامعة عين شمس: إدمان الأطفال للإنترنت مستويات.. ويجب تعزيز روح العيلة بالمنزل

قالت الدكتورة عزة يوسف، أستاذ طب الأطفال واستشاري العلاج السلوكي بجامعة عين شمس، إن إدمان الأطفال للهواتف المحمولة والإنترنت مستويات، وهناك مرحلة متأخرة تستلزم الذهاب للطبيب، ومن أعراض تلك المرحلة هي الانسحاب وعدم ممارسة أي أنشطة أخرى، فضلا عن عدم استذكار الدروس، علاوة على عدم تناول الطفل للطعام ولا ينام بصورة منتظمة.

أهمية دور الآباء والأمهات

وأضاف «يوسف»، خلال حوارها لبرنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية «DMC»، أن الآباء والأمهات عليهم دورا مهما في مسألة علاج أبنائهم من إدمان الإنترنت والجلوس على الهواتف المحمولة لفترات طويلة، مشيرة إلى أنه من الضروري إعطاء الأطفال ثقة كبيرة بهم وبقدراتهم.

أهمية التشارك وتبادل الآراء مع الأبناء

وتابعت: «يجب خلق روح الأسرة والعيلة داخل المنزل، وعلى الآباء والأمهاء مشاركة أبنائهم في الأحداث اليومية، والاستماع لآراء أبنائهم حول الأمور المختلفة، فهذا يزيد من روح التشارك ويزيد ثقة الابن بنفسه»، مشيرة إلى أن عدم الجلوس مع الأبناء والتشارك وتبادل الآراء حول العديد من المشكلات وغيره يفقدهم معنى اللذة العائلية.