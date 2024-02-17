مواعيد قطار «محرم بك -الحمام» الجديد.. تشغيل 8 رحلات يوميا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار جديد ما بين محطتي محرم بك في الإسكندرية والحمام في مرسى مطروح والعكس.

تشغيل قطار جديد اليوم

وبدأ تشغيل قطار محرم بك ابتداءً من الساعة 4.20 صباحًا، كأول رحلة لهذا الخط الذي سيخدم قاعدة عريضة من جمهور الركاب، في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لتسهيل الانتقالات من خلال قطارات السكة الحديد، وقد جرى تحديد 8 رحلات يوميًا للقطار الجديد بواقع 4 رحلات في كل اتجاه.

مواعيد القطارات

وحددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار محرم بك كالتالي:

- قطار 4224 محرم بك/الحمام، ينطلق من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحًا ويصل إلى محطة الحمام الساعة 6 صباحًا.

- قطار 4226 محرم بك/الحمام، يتحرك من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا، ليصل إلى محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا.

- قطار 4228 محرم بك/الحمام، ينطلق من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءً، ليصل إلى محطة الحمام الساعة 02:50 مساءً.

- قطار 4230 محرم بك/الحمام، ينطلق من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءً، ويصل إلى محطة الحمام الساعة 05:50 مساءً.

- قطار 4225 الحمام/محرم بك، يتحرك من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا، ويصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا.

- قطار 4227 الحمام/محرم بك، ينطلق من محطة الحمام الساعة 07:15 صباحًا، ويصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا.

- قطار 4229 الحمام/محرم بك، يتحرك من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءً، ويصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءً.

- قطار 4231 الحمام/محرم بك، ينطلق من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءً، ويصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءً.