صلح عمرو مصطفى والهضبة بأولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»

حرص الفنان عمرو مصطفى على مصافحة الهضبة عمرو دياب، رغم الخلافات التي دارت بينهما خلال الفترة الماضية، وذلك بأولى حفلات الليالي السعودية المصرية، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية.

وظهر خلال الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصافحة الاثنين أمام الحضور، كما حرصا على تبادل الحديث.

وتقام حاليا أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وكذلك عدد كبير من نجوم الوسط الفني.