«روزناما» تحصل على حق تحويل قصة حياة محمود الخطيب إلى عمل فني

أعلنت شركة روزناما للإنتاج الفني، حصولها على حق تحويل مسيرة كابتن منتخب مصر وأسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب الكروية لعمل فني.

قصة صعود «الخطيب» حتى اعتزاله

وقالت الشركة في بيان، إن العمل سيبدأ من مرحلة الطفولة، ويستعرض قصة صعود الموهبة الفريدة منذ بداية احترافه لكرة القدم وحتى اعتزاله.

يذكر أن الاتفاق كان قد جرى في منزل الكابتن محمود الخطيب الصيف الماضي بالساحل الشمالي أثناء قضاء الكابتن إجازته الصيفية، وبدأ منذ حينها العمل على السيناريو في سرية تامة.

الفيلم تأليف ورشة كتابة

ويقوم بتأليف العمل ورشة كتابة يشرف عليها المنتج هشام جمال وبمشاركة المؤلفة نور الخطيب، وجرى الانتهاء من السيناريو منذ أسابيع قليلة؛ ولكن لم تفصح الشركة حتى الآن عن نوعية العمل سواء كان فيلم أو مسلسل قصير.