35 مليار تنعش الخزانة المصرية.. كيف يستفيد المواطن من الصفقة الاستثمارية الكبرى؟

قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى إلى استغلال ما لديها من أرضي أحسن استغلال، بما يعود على مصر بالخير في كافة الجوانب، لذلك قامت مصر ببناء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وتقوم حاليا وبشراكة مع دولة الإمارات العربية بعمل أكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط وهو مشروع رأس الحكمة.

القضاء على السوق الموازي

وأكد أنيس، في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع رأس الحكمة يعتبرأفضل نموذج استثماري في العصر الحالي، لتحقيقه أهدافا عديدة، أهمها ضخ أكبر كم من السيولة الدولارية داخل مصر ما يسهم في القضاء على السوق الموازي، وحل أزمة نقص العملة الصعبة داخل البلاد، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن سريعُا من خلال توفير فرص العمل والقضاء على جزء من التضخم وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار.

مشروع رأس الحكمة

وأشار «أنيس» إلى أن مشروع رأس الحكمة يعتبر من أكبر المشاريع التي تم خلالها ضخ أكبر كمية من الدولارات في أسرع وقت، مشيرا إلى أن مصر شريك في المشروع بنسبة تتخطى 35% وذلك من المميزات التي سوف يكون لها مردود إضافي إلى جانب العوائد الدولارية الضخمة وتوفير فرص العمل.

توفير السيولة الدولارية في الأسواق

وقال السيد خضر الخبيرالاقتصادي، إن مشروع رأس الحكمة سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة جدا على الدولة من خلال توفير السيولة الدولارية في الأسواق، وكذلك سيساهم في تحجيم السوق الموازية، وسيزيد من فرص الاستثمارات الداخلية وخلق المنافسة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ضخ استثمارات أجنبية مباشرة

وأضاف «خضر» أن ما يتضمنه المشروع من ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، سيساعد الحكومة على تلبية احتياجات المسثمرين من الدولار، وبالتالي سيترتب على ذلك عدم اعتمادهم على السوق الموازية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على الأسعار سريعًا.