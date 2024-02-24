جددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الإعلان موعد معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة وأماكن الصرف، حيث سيستفيد من هذه الزيادات 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات المستحقين لصرفها في شهر مارس المقبل.

موعد معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة وأماكن الصرف

وأكدت مصادر بالهيئة لـ«الوطن»، أنها ستقوم بضخ مستحقات الصرف لأصحاب المعاشات في ماكينات الـ«atm» البريد المصري، في الساعات الأولى من يوم الجمعة 1 مارس.

وترصد « الوطن» خلال التقرير التالي، كل التفاصيل عن موعد معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة وأماكن الصرف؛ إذ تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عمليات صرف المعاشات حسب الشرائح المالية المحددة لدى الهيئة بداية من 1 مارس المقبل وتستمر عمليات الصرف حتى 10 من الشهر نفسه.

وتنقسم قيمة شرائح معاشات التأمينات الاجتماعية في شهر مارس 2024 كما يلي:

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (1495 جنيهًا).

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (1725 جنيهًا).

- الشريحة الثالثة: 1600 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (1840 جنيهًا).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (2300 جنيه).

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (2645 جنيهًا).

- الشريحة السادسة: 2600 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (2990 جنيهًا).

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (3335 جنيهًا).

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (3680 جنيهًا).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4025 جنيهًا).

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4370 جنيهًا).

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (4715 جنيهًا).

- الشريحة الثانية عشرة : 4400 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5060 جنيهًا).

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه سيصبح المعاش المستحقة لها (5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيه سيصبح المعاش المستحق لها (11592 جنيهًا).

- الشريحة الخامسة عشرة: 10080 جنيهًا سيصبح المعاش 11592 جنيهًا.

قيمة شرائح معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس 2024

- الشريحة الأولى: 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

- الشريحة الثانية: 480 جنيهًا يصبح 552 جنيها.

- الشريحة الثالثة: 500 جنيه يصبح معاشه 575 جنيها.

- الشريحة الرابعة. 550 جنيهًا يصبح معاشه 632.5 جنيها.

- الشريحة الخامسة 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

- الشريحة الثامنة 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

- الشريحة التاسعة 700 جنيها يصبح 805 جنيهات.

- الشريحة العاشرة 740 جنيها يصبح 851 جنيهًا.

- الشريحة الحادية عشرة 770 جنيها يصبح 885.5 جنيه.

- الشريحة الثانية عشرة 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.