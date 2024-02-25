جامعة جنوب الوادي تهدي درع الجامعة لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

أهدى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، درع الجامعة لـ جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي شارك في افتتاح فعاليات البطولة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم في الصالة المغطاة بالجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف موسى مدير البطولة العربية لخماسيات كرة القدم.

الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم

وكانت جامعة جنوب الوادي، أطلقت إشارة الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم اليوم، وتستمر حتى 29 فبراير 2024.

وأكد رئيس الجامعة، أن البطولة يشارك فيها 15 فريقًا من 15 جامعة مصرية وعربية، وتهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات وفق قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.