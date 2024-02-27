مصطفى عمار: «المتحدة» انتصرت لدور الدراما الأصيل.. وننتظر أقوى موسم رمضاني

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام سيكون الأفضل إنتاجا خلال آخر 5 سنوات، فالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دخلت السوق عام 2018، في محاولة لإعادة ضبط الدراما المصرية، وأنهت ظاهرة العشوائيات من المسلسلات والأبطال السلبيين.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على راديو 9090، أن الشركة المتحدة عملت على إنهاء ظاهرة العشوائيات من المسلسلات والأبطال السلبيين والمحتوى الدرامي الفاسد الذي كان يجري تصديره لكل القنوات العربية، ويُظهر صورة سلبية وخاطئة عن مصر.

وتابع الكاتب الصحفي أن هناك عددا كبيرا من الشركات المصرية الخاصة التي تنتج أعمالا درامية من خلال الشركة المتحدة، ويصل عددها إلى 14 شركة، وهذا يرد على كل المتربصين الذين كانوا يروجون لفكرة أن الشركة المتحدة تحتكر السوق.