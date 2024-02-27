«السفيرة عزيزة» يبرز معرض التعليم الدولي في دورته الـ14

سلط برنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، في إحدى فقراته اليوم الثلاثاء، الضوء على اليوم الأول للنسخة 14 للمتلقي والمعرض الدولي للتعليم EDUGATE، والذي يعد وجهة طلاب الثانوية الباحثين عن فرصة جيدة بالجامعات.

المعرض يستفيد منه طلاب المرحلة الثانوية

وخلال التقرير، أكد الدكتور أيمن إسماعيل، المدير التنفيذي لمعرض وملتقى EDUGATE، أن المعرض يستفيد منه طلاب المرحلة الثانوية في معرفة فرص التعليم الجامعي المتاحة في مصر، لأنه يضم الجامعات المصرية كافة وهو مفتوح بشكل يومي مجانا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على مدار أيام 25 و26 و27 فبراير، كما سيتم تخصيص 29 فبراير للمعرض في مدينة الإسكندرية ولدينا جولة بالمحافظات أيضا.

تخفيضات تبدأ من 20%

فيما قالت داليا الجوهري، مسؤولة العلاقات الدولية EDUGATE، إنَّ هناك عروضا من 10 جامعات مصرية وأجنبية داخل المعرض تبدأ بتخفيض بنسبة 20% وتصل إلى 100%، والمعرض الدولي للتعليم فيه العديد من العروض الأخرى والمنح الدراسية لطلاب الجامعات الراغبين في الالتحاق بالدراسات العليا.