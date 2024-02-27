تفاصيل مشروع إحياء تراث المطرب والملحن أحمد منيب.. «ألبوم جديد»

أكد الفنان خالد منيب، نجل المطرب والملحن الراحل أحمد منيب، إنه بدأ في خطة تهدف لإحياء تراث والده الموسيقي، ومن بين 80 أغنية لم تر النور من ألحان أحمد منيب، يعمل حاليًا مع المنتج ريتشارد الحاج، على اختيار 10 أغاني، بصوت «منيب»، لطرحها في ألبوم خلال الفترة المقبلة.

خالد منيب يعمل على مشروع خاص لوالده

أضاف منيب في بيان: «الأغاني لعدد من الشعراء الكبار، نكشف عن تفاصيلها قريبًا، وسيجري تقديمها باستخدام أحدث تقنيات التوزيع الموسيقي، وأتوقع أن تكون تجربة مميزة، وتلقى جماهيرية ضخمة».

وتابع: «هدفنا الحفاظ وإعادة إحياء تراث أحمد منيب، سواء بطرح أغاني قديمة بتوزيع حديث، أو من خلال إعادة صياغة أغاني لتقديمها من خلال (منيب باند)، كونه نافذة مهمة لتسويق أعمال منيب».

أضاف: «نحضر لعودة قوية بالحفلات مع إعادة تأسيس منيب باند بمشاركة أصوات جديدة».

من جانبه، كشف المنتج ريتشارد الحاج، تفاصيل التعاون مع خالد أحمد منيب: «شرف كبير بالتأكيد العمل والحفاظ على تراث مصر النوبي والجنوبي ممثلًا في أحمد منيب، صاحب التاريخ الكبير من الإبداع، دائمًا همي الأكبر هو التراث والحفاظ عليه، وهو نفس الدور الذي قدمته في توثيق الفن الشعبي ممثلًا في الفنانة فاطمة عيد».

واختتم: «نحضر للعديد من المفاجآت أهمهما تقديم أغاني وألحان جديدة لأحمد منيب لم تطرح من قبل، تقديم ألحان منيب بتوزيع جديد وعصري، ونعمل حاليًا على التعاقد مع مطربين لإعادة تقديم أغانيه بصوتهم، ومن ثم عودة منيب باند بعد فترة كبيرة من الإبتعاد عن الساحة الغنائية».