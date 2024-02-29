لماذا تعارض جماعة «ناطوري كارتا» اليهودية قيام دولة إسرائيل؟

تعد جماعة «ناطوري كارتا» أو «حراس المدنية» من أبرز الجماعات اليهودية الأصولية التي ترفض الصيهونية، وتعارض وجود دولة إسرائيل من الأساس، ويتمركز أتباعها بشكل أساسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وبكثافة أقل في لندن والقدس.

سبب وقوف تلك الجماعة اليهودية ضد إسرائيل؟

تعتبر جماعة «ناطوري كارتا» بحسب وكالة أنباء الفلسطينية (وفا) أن قيام دولة إسرائيل التي تعد دولة اليهود، يخالف ما أمر به الله في كتاب التوراة.

الشتات عقاب أبدي

يؤمن أفراد «ناطوري كارتا»، أن الله عاقب الشعب اليهودي بالخروج من أرض إسرائيل في الماضي بسبب خطاياهم، وأنه لا يمكن العودة إلى الأرض التي طردوا منها إلا في نهاية الزمان عندما يأتي المسيا «المسيح» بحسب إيمانهم.

الصهيونية سرقت اليهودية

تركز جماعة «ناطوري كارتا» في دعايتها المعادية لإسرائيل على أن مؤسسي الاحتلال لم يكونوا من اليهود المتدينين، بل كانوا علمانيين واستغلوا معاناة اليهود في أوروبا ليحولوا الدين اليهودي إلى مشروع سياسي تمثل في إقامة دولة لليهود.

سبب العدواة

يعتقدون أن الصهيونية التي قادت لإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي تعد جريمة في حق الشعب اليهودي، لأنها السبب وراء العداء الذي نشأ بين العرب واليهود ومستمر حتى الآن.

الترهيب أداة الصهيونية

تحذر «ناطوري كارتا» من الأدوات الدعائية الصهيونية وعلى رأسها الترهيب، حيث تعتبر أن الصهيونية تتهم أي شخص يعارض إسرائيل بمعادة السامية، وهو أمر غير صحيح، ولكنها تفعل ذلك لتبقي اليهود تحت تأثير الخوف من تكرار ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية.

لا سلام إلا بزوال إسرائيل

لا تعترف جماعة «ناطوري كارتا» باتفاقية أوسلو وحل الدولتين، بل تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من الأساس وإعطاء فلسطين كاملة للعرب، حيث تعتبرهم أصحاب الأرض الأصليين، كما تؤكد أنه لن يحل السلام في الشرق الأوسط إلا بزوال دولة إسرائيل.