أستاذ في العلوم السياسية: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، حرص الدولة على دعم المواطن، وتحسين مستوى معيشته، خاصة مع حلول شهر رمضان، من خلال توفير المنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم السلع الغذائية وتوفيرها في منافذ التموين بسعر مخفض.

تقديم مساعات مالية شهرية

وخلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أشاد بدر الدين ببرنامج تكافل وكرامة، والذي يُعد أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، إذ يُقدم مساعدات مالية شهرية للأسر الفقيرة، مؤكدا أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين، وذلك من خلال بناء مستشفيات جديدة وتطوير المدارس.

رمضان فرصة للتعاون والتكافل الاجتماعي

وشدد على أن هذه الجهود تُساهم في تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلى أن شهر رمضان يُعد فرصة للتعاون والتكافل بين جميع أفراد المجتمع، ودعا الجميع إلى المشاركة في مساعدة المحتاجين.