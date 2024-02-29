محافظ مطروح: توفير 1000 فرصة عمل للشباب خلال الـ3 أشهر الأخيرة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توفير مزيد من فرص العمل للشباب بمنشآت القطاع الخاص، بهدف تحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة، ونجحت مديرية العمل بمطروح، في توفير 428 فرصة عمل جديدة للشباب خلال فبراير الجاري.

توفير فرص عمل للشباب من الجنسين

وأكد محافظ مطروح، اليوم، جهود مديرية العمل المستمرة في توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، وذلك في ظل جهود الدولة للعمل علي تشجيع الشباب، وفتح مصدر رزق لهم.

1000 فرصة عمل خلال 3 أشهر

وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل بمطروح، أنّ مكاتب التشغيل وفرت خلال الثلاثة شهور الأخيرة ما يقرب من 1000 وظيفة شاغرة للشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منها مكتب تشغيل الضبعة الذي وفر 428 فرصة عمل تشغيل فعلي بالشركات العاملة في مشروع محطة الطاقة النووية السلمية بالضبعة، في إطار الحرص المستمر علي مساعدة الشباب وتسهيل الحصول على فرص عمل لهم.