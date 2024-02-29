السفير البريطاني بالقاهرة يشيد بتجربة مصر في مجال الدعم النقدي

أجرى جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة في مصر، والوفد المرافق له، زيارة لوحدة الطود الاجتماعية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التعاون ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون والشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وسفارة بريطانيا.

وزار بايلي وحدة الطود ضمن برنامج زيارات قام بها لعدد من المشروعات التي قدمت لها السفارة البريطانية أوجه دعم مختلفة على مدار الفترة السابقة، في نطاق محافظتي أسوان والأقصر، والتقى عددا من موظفي المديرية والإدارة والوحدة الاجتماعية من الإداريين والاخصائيين والرائدات المجتمعيات، وكذلك عدد من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من الأرامل والمطلقات والمسنين وذوي الإعاقة والايتام.

وامتدت المقابلات لعدد من السيدات الملتزمات بالمشروطيات الصحية والتعليمية، حيث يشترط التزام حضور أبنائهم أيام التعليم بنسبة لا تقل عن 80%، بالإضافة إلى زيارة الوحدات الصحية لمرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم تزويج بناتهم قبل بلوغهن سن 18 سنة، باعتبارها شروط استمرار حصولهم على برنامج الدعم، الذى يهدف إلى خروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، حيث يقدر عدد مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة الأقصر 133,045 مستفيدا بإجمالى دعم نقدى 4,398,270,677 جنيه .

إشادة بالتجربة المصرية في مجال الدعم النقدي

وبعد استعراض مشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، أعرب السفير البريطاني بالقاهرة عن سعادته بما لمسه من إنجاز فى إطار برامج الحماية والتمكين الاقتصادي والشراكة المثمرة مع منظمات المجتمع المدني، مشيدا بالتجربة المصرية في مجال الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.