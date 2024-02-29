الفائزة بالمركز الأول بـ«منتدى المتوسط»: مشروعنا يستهدف تقليل استهلاك الطاقة

تحدثت رضا عصام، طالبة الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل حصول «هندسة القاهرة» على المركزين الأول والثاني في منتدى البحر المتوسط، قائلة إنها كانت ممثلة لفريقها المكون من 4 أفراد في إيطاليا، موضحة أن المشروع كان يدور حول التنمية المستدامة.

وأضافت خلال مداخلة بتقنية الفيديو كونفرانس ببرنامج «مصر تستطيع» تقديم الإعلامى أحمد فايق عبر فضائية «dmc»، أن مصر تعاني مشكلة استهلاك 60 إلى 80% من الطاقة داخل المباني، بينما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهلكون 50% فقط من المباني، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع يتمثل في تقليل تلك النسب الخاصة باستهلاك الطاقة.

فكرة عمل مشروعهم

وتابعت، أنهم عملوا على مشروعهم من خلال اتباع آليات مختلفة، كوضع ألواح شمسية فوق المباني لتوصيل الطاقة وتشغيل المبنى، والذي خفض من استهلاك الطاقة وتوفيرها فعليا، وبالتالي تقليل تكلفة تشغيل المبنى، فضلا عن إنشاء مزارع خضراء يخرج عنها ثمار منتجة يتم بيعها، وبالتالي يكون مصدر ربح للمبنى بأكمله، لافتة إلى أن مشروعها يوفر فرص عمل للشباب المختلفة سواء في مجالات الزراعة أو الحسابات.

أهداف مشروعهم

وأكدت، أن المشروع استهدف أيضا تحسين الهواء داخل المبنى، وإنشاء سخانات لتسخين المياه داخل المبنى عن طريق الشمس، وبهذا المشروع حصلنا على المركز الأول.