من المسرح إلى التليفزيون.. شباب «الاستاند أب كوميدي» يشاركون في رمضان 2024

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، بروموهات وبوسترات الأعمال المقرر عرضها في رمضان على شاشات المتحدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويخوض هذا العام مجموعة من شباب «الاستاند أب كوميدي»، تجربة مختلفة، حيث يشاركون في بعض الأعمال الدرامية التي تُطرح في رمضان.

وليد المغازي في رمضان 2024

ظهر من خلال البرومو الرسمي الذي طرحته منصة WATCH IT لمسلسل مسار إجباري، أحد المشاهد الذي يكشف عن وجود الكوميديان وليد المغازي، ليكون أحد المشاركين في دراما رمضان هذا العام، من خلال المسلسل الذي يقوم ببطولته عصام عمر وأحمد داش.

عبدالرحمن محمد في لحظة غضب

كما يشارك الكوميديان الشاب عبدالرحمن محمد، في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل لحظة غضب، الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك، وسارة عبدالرحمن، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

وظهر ذلك من خلال البوسترات الفردية والبرومو الذي طرحته منصة WATCH IT الرقمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».