مدير «المحاربين القدماء»: لا ندخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم ورعايتهم

تزامنًا مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969.

وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خلال وقائع المؤتمر، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرًا لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

فيما أعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وامتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من اهتمام ورعاية مؤكدين أن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.