«حلق ست الحسن».. ورشة بمتحف الحضارة لإحياء المصاغ الشعبي الأربعاء

يقيم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة فنية بعنوان «حلق ست الحسن» بعد غد الأربعاء، تهدف إلى إعادة إحياء جوانب المصاغ الشعبي بشكل مبتكر وعصري باستخدام عنصر الهلال الزخرفي، لصنع حلق يجمع بين التراث والحداثة.

ولفت متحف الحضارة المصرية، في بيان، إلى أنه كان للحلى دورًا في إبراز جمال المرأة، وكان جزءًا لا يتجزأ من ثقافتها على مر العصور، موضحًا أن الحلق يمثل إرث ثقافي للمرأة الريفية والصعيدية، ويعد حلق المخرطة أشهر الحلى انتشارًا، ويتميز بحجمه الكبير وتصميمه المميز.

الأعمار المشاركة في الورشة

وأشار إلى أن حضور ورشة «حلق ست الحسن» سيكون بالمجان إلا أنه لا يشمل دخول قاعات العرض المتحفي بالمتحف، مشيرًا إلى أن حضور الورشة مناسب للأعمار من عمر 14 سنة فيما فوق.

المتحف القبطي يحتفل بقرب حلول شهر رمضان المبارك

وفى سياق آخر، ووسط أجواء رمضانية احتفل اليوم القسم التعليمي بالمتحف القبطي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعمل ورشة فنية شارك فيها، مجموعة من طلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية؛ إذ قام طلاب مرحلة رياض الأطفال بعمل زينة رمضان عن طريق إعادة تدوير الورق ولزقه باستخدام الدقيق والماء، بينما استخدم طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، الفوم الملون لعمل فانوس رمضان.