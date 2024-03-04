7 خدمات بنكية مجانا بعد 3 أيام.. تعرف على طريقة الحصول عليها

تستعد البنوك المصرية لتقديم خدمات مصرفية مجانية بعد 3 أيام، وتحديدًا يوم 8 مارس وحتى 31 مارس، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار دعم البنك المركزي المصري وتعزيز الشمول المالي والوصول لكل شرائح المجتمع، من أجل توفير لهم منتجات مصرفية تعمل على تلبية احتياجاتهم.

وعما هي الخدمات المجانية التي يتم تقديمها للمواطنين، أو كيفية الحصول عليها؟، هو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وجدول فعاليات الشمول المالي على مدار العام.

7 خدمات مجانية من البنوك المصرية

- فتح حسابات مجانية سواء توفير أو جاري.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- فتح محفظة إلكترونية أيضًا مجانًا.

- إصدار بطاقات ميزة مسبقة الدفع.

- فتح حساب النشاط الاقتصادي والشركات مجانًا.

- بطاقات الخصم المباشر مجانًا.

- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية في بعض الحالات.

كيفية الحصول على الخدمات المجانية

وللحصول على هذه الخدمات المجانية من البنوك سواء الحكومية أو الخاصة، يجب على المواطن زيارة الفروع الخاصة بالبنوك مع إمكانية الاستفسار عن المنتجات المصرفية.

كما يتيح البنك المركزي المصري إمكانية تواجد البنوك خارج الفروع في أماكن عامة للتثقيف المالي للمواطن، والترويج للمنتجات المصرفية، ودعم الشمول المالي.