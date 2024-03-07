آية حمادة من الإعاقة لتكريم قرينة الرئيس.. قصة بطلة تهزم الظلام برفع الأثقال

لم تستسلم آية حمادة الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بكفرالشيخ، لإعاقتها، فرغم نشأتها في أسرة بسيطة إلا أنها استطاعت أن تهزم الظلام برفع الأثقال، فعام 2019، كان شاهدا على أول بطولة شاركت فيها «آية»، لتتوالى البطولات التي كانت سببا في تكريمها من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يوم المرأة المصرية، كأحد النماذج المناضلة التي هزمت الإعاقة بالتفوق.

قصة آية حمادة من الإعاقة إلى التكريم

«كنت مبسوطة والسيدة انتصار السيسي بتكرمني، وقالتلي إنها فخورة برحتلي وإني تحديت الإعاقة بالتفوق، خاصة أن رياضة رفع الأثقال من الرياضات التقيلة»، كلمات السيدة انتصار السيسي، كان لها وقعا كبيرا على مسامع الطالبة آية حمادة التي تعاني من إعاقة بصرية، زادتها إصرارا على تحقيق مزيد من النجاحات في مجال الرياضة بجانب تفوقها الدراسي: «كلامها شجعني وخلاني فخورة بنفسي أكتر، وإني لازم أنجح كمان وكمان رياضيا ودراسيا»، وفق حديثها لـ«الوطن».

تحد كبير خاضته آية، المُكرمة من قرينة الرئيس، في بداية حياتها، إذ تعيش مع أسرتها في ظروف أسرية صعبة: «ماما تعبت على تربيتي وتنمية موهبتي، مستسلمتش لما الناس قالولها بنتك كفيفة قعديها في البيت، بل دعمتني بكل قوة وكانت بتسافر معايا المعسكرات، لحد ما فزت ببطولات محلية وعالمية ورفعت راسها».

قرينة الرئيس تشيد بالبطلة آية حمادة

السيدة انتصار السيسي، أشادت بمشوار آية حمادة الرياضي والدراسي، تحكي الطالبة: «قالتلي إنتي نموذج مشرف وأنا فخورة برحلة كفاحك، استمري وكل الدعم ليكي، واعرفي إننا فخورين بكل النماذج الحلوة اللي عندها قصة ملهمة».

نحو 30 ميدالية حصدتها الطالبة آية حمادة خلال السنوات الماضية، ما بين الذهبية والفضية والبرونزية، لكن فوزها ببطولة العالم لرفع الأثقال لذوى الهمم لمدة 4 سنوات متتالية، هي الأقرب إلى قلبها: «ببقى حريصة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، علشان كده البطولات العالمية مهمة بالنسبالي، لأن بيتقال مصر فازت بالبطولة وده شرف لأي حد».