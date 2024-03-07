البنتاجون: نتواصل مع الشركاء في المنطقة لتجنب توسيع الصراع بين إسرائيل ولبنان

أعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، باتريك رايدر، عن قلقه إزاء التصعيد منذ أحداث 7 أكتوبر، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد: نعمل على ردع أي محاولات للتصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يتطلب العمل عن قرب مع الشركاء الدوليين في المنطقة.

وأوضح أن البنتاجون تتواصل مع إسرائيل لتأكيد ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قدمت 180 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة.

وأضاف أن الطرق البرية هي الأنسب لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعًا: «نتواصل مع الشركاء في المنطقة لتجنب توسيع رقعة الصراع بين إسرائيل ولبنان».

واختتم: « بدأنا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بغزة وتهيئة ممر لضمان إيصال أكبر قدر منها، وعلى إسرائيل تأمين المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».