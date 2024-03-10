10 دول عربية تعلن رمضان يوم الاثنين على رأسها مصر

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أعلنت 10 دول عربية أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهي السعودية وقطر وسوريا والبحرين والإمارات والكويت واليمن وفلسطين والعراق ومصر.

10 دول عربية تعلن رمضان الاثنين.. وبعضها الثلاثاء

10 دول عربية تعلن رمضان يوم الاثنين بخلاف الدول التي تعذر فيها رؤية هلال شهر رمضان الكريم ليكون رمضان فيها الثلاثاء بدلا من الإثنين وهي دولتي سلطنة عمان والأردن.

دول عربية رمضان فيها غدا الإثنين

وبعد معرفة 10 دول عربية تعلن أن رمضان فيها غدا الاثنين يستعد عدد كبير من المسلمين لصيام الشهر الكريم في مختلف دول العالم سواء عربية أو إسلامية أو أجنبية والتي يتواجد فيها عدد كبير من المسلمين.

دول عربية تحدد رمضان بها غدا

عقب معرفة الدول العربية التي تصوم غدا الاثنين فإن هناك دولتي أستراليا وماليزيا سيكون رمضان بهما الثلاثاء المقبل وسط تعذر رؤية الهلال فيها، حيث يتم معرفة بداية الشهر العربي الكريم عبر رؤية هلال الشهر العربي ليتم معرفة موعد الصيام وعند انتصاف الشهر الكريم يظهر القمر مكتملا في السماء، ويأتي الشهر الكريم في الوقت الذي يعاني قطاع غزة من حرب إسرائيلية غاشمة على القطاع والتي بدأت في السابع من أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية التي أسقطت ما يقارب 31 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء.