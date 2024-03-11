بدء تطبيق المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق اليوم.. مد ساعات التشغيل  

تبدأ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تطبيق المواعيد الجديدة لخطوط المترو الثلاثة، بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك 2024، اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس الجاري، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج الجديدة» في تمام الساعة 5:15 صباحاً وينتهي التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

مواعيد تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

ووفق تقرير للشركة، يبدأ تشغيل الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة – المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحاً ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل، على أن يبدأ تشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر «عدلي منصور – محور روض الفرج» الساعة 7:15 صباحاً وينتهي التشغيل الساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف

وبالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف الـ «LRT» المعروف بقطار العاصمة «الفنون والثقافة - عدلي منصور»، فأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، فيبدأ التشغيل الساعة 6:00 صباحاً وينتهي الساعة 12:00 منتصف الليل.

وأشارت الشركة إلى وجود ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونياً بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذكر، موضحة أن هذه الماكينات منتشرة في مختلف محطات المترو ويتم تغذيتها بالتذاكر بصفة مستمرة وتقبل المالبغ الورقية أو النقود الحديدية، فضلاً عن إمكانية شحن البطاقات من خلالها بسهولة.