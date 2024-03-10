مواعيد المدارس في رمضان 2024.. ممتدة طوال الشهر

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد المدارس في رمضان 2024، موضحة أنه لا صحة أو حقيقة لرفع الغياب في شهر رمضان الكريم، وأن الدراسة ممتدة طوال الشهر الكريم، حيث من المقرر أن تكون الدراسة يوميا من الساعة 7:45 صباحا وحتى الساعة الـ1:30 مساء كحد أقصى، لكل المدارس الحكومية والخاصة.

مواعيد المدارس في رمضان 2024

وقالت المصادر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مواعيد المدارس في رمضان 2024 سيتم انتهاؤها بانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك على أن تبدأ المدارس في العودة إلى الدراسة بالموادعيد الرسمية والطبيعية التي جرى العمل بها قبل الشهر الكريم.

شهر رمضان 2024

والجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن غدا الاثنين أول أيام شهر رمضان 2024، على أن تكون عدة الشهر الكريم 30 يوما، وفقا للحسابات التي جرى إعدادها من قبل أساتذة المعهد.