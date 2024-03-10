أستاذ علم اجتماع: شهر رمضان يُعيد إحياء العلاقات بين المجتمع

قال الدكتور عبد الوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان يُعيد إحياء العلاقات بين المجتمع، وينمي رأس المال الاجتماعي بين الشعب المصري، ما يساهم في استقرار المجتمع، وقدرته على تحدي الصعاب.

رمضان شهر الانتصارات

وأضاف «جودة»، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «ten»، أنَّ أغلب الغزوات والانتصارات تحققت في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يعيد إحياء قيمة العمل الذي هو ركن أساسي من أركان العبادة مماثلا للصلاة والصوم.

التكاسل عن العمل لا يتناسب مع شهر رمضان

وتابع أستاذ علم الاجتماع، أن الشعب المصري قد يتكاسل عن العمل خلال الفترة الاخيرة في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ساعات العمل تخفض في الجامعات وبعض الأعمال، بسبب وقت الإفطار، وقد يتخذ البعض هذا الأمر ذريعة للتكاسل أو لتضيع الوقت.

ولكن على مدار التاريخ كان شهر رمضان هو شهر الانتصارات، فالصيام يعطي قوة وعزيمة للعامل.