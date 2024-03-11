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دراما المتحدة

آخر موعد لإجراء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023.. إليك التفاصيل

كتب:

محمد عيسى
01:44 ص | الإثنين 11 مارس 2024
النيابة الإدارية_ أرشيفية

النيابة الإدارية_ أرشيفية

يفصلنا يومان عن آخر موعد لإجراء مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023، علماً بأن هذه المقابلات هي المقابلات النهائية لمن لم يستطع أن يحضر لمقر الهيئة لإجراء المقابلة في اليوم المخصص لحضوره.

آخر يوم لمقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

ووفقاً لهيئة النيابة، فإن مقابلات التخلفات في وظيفة معاون نيابة إدارية 2023 ستجري في مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية الكائنة في ميدان النجدة في مدينة 6 أكتوبر يوم 13 مارس الجاري.

طريقة الاستعلام عن مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

كما أتاحت الهيئة طريقة بسيطة لاستعلام المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 عن مواعيد المقابلات وذلك عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة، وإدخال الرقم القومي الخاص به في الأيقونة الموجودة على الموقع.

تعليمات حضور مقابلات وظيفة معاون نيابة إدارية 2023

وحددت هيئة النيابة الإدارية بعض التعليمات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 وجاءت كالتالي:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم. 

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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