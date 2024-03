حفل الأوسكار الـ96.. اعرف قائمة الجوائز الأخيرة للفائزين

أسدل الستار منذ ساعات على حفل الأوسكار في نسخته الـ96، التي أقيمت على مسرح دولبي في لوس أنجلوس الأمريكية، إذ توّج عدد كبير من النجوم بالجائزة، والتي تعد أهم جوائز صناعة السينما.

قائمة جوائز الأوسكار 2024

وجاءت قائمة الفائزين بجائزة الأوسكار 2024، على النحو الآتي:

فاز فيلم The Zone of Interest بجائزة أفضل فيلم أجنبي.

حصد النجم العالمي روبرت داوني جونيور، أفضل ممثل مساعد، وفازت دافين جوي راندولف، بلقب أفضل ممثلة مساعدة عن أدائها بفيلم THE HOLDOVERS

فاز النجم العالمي كيليان مورفي، أفضل ممثل رئيسي.

حصد المخرج كريستوفر نولان، جائزة أفضل مخرج عن Oppenheimer، وفيلم Oppenheimer أفضل فيلم.

اقتنص فيلم The Boy and the Heron، جائزة أفضل فيلم أنيميشن، بينما حصد فيلم War Is Over، أفضل فيلم أنيميشن قصير.

حصد فيلم The Last Repair Shop أفضل فيلم وثائقي قصير، بينما فاز فيلم 20 Days in Mariupol أفضل فيلم وثائقي.

حصد فيلم Anatomy of a Fall أفضل سيناريو أصلي، وذهبت جائزة أفضل سيناريو مقتبس، لفيلم American Fiction.

فاز فيلم The Wonderful Story of Henry Sugar أفضل فيلم قصير.

جائزة فيلم Poor Things كأفضل مكياج وشعر، وفيلم Poor Things لأفضل تصميم إنتاج.فيلم Poor Things حصد جائزة أفضل تصميم أزياء.

فاز فيلم Godzilla Minus One أفضل مؤثرات بصرية، وفيلم Oppenheimer عن أفضل مونتاج.

فاز فيلم Oppenheimer بأفضل تصوير سينمائي.

فيلم The Zone of Interest فاز بجائزة أفضل صوت.وفاز فيلم Oppenheimer أفضل موسيقى تصويرية.