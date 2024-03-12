«الإسكان» تستعد لطرح شقق وأراضٍ جديدة بأسعار تنافسية في مشروع «مسكن»

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد حاليًا لطرح أراضٍ سكنية جديدة للأفراد في إطار مشروع «مسكن».

أشارت المصادر إلى أن المشروع، يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الراغبين في بناء مسكنهم، دون أي أسبقية للحجز.

أوضحت المصادر، أن الطرح الجديد يضم ثلاثة محاور للطرح متنوعة المساحات، تشمل أراضي أكثر تميزًا، وأراضي متميزة، وأخرى متوسطة.

يأتي ذلك، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تلبية لرغبات المواطنين من خلال توفير حزمة متنوعة من الأراضي، بجميع محافظات الجمهورية.

طرح أراضٍ ووحدات بمشروع جنة بالمدن الجديدة خلال أيام

كان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للقطاع العقاري والتجاري، أعلن خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن حجز أراضي الطرح الجديد سيتم بدون أي أسبقية للحجز، من خلال إجراء قرعة علنية بين المتقدمين حال تساوي العروض المقدمة من المواطنين.

وأوضح أن التقديم سيتاح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة لمدة شهرين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل من يرغب في شراء قطعة أرض ببرنامج «مسكن» خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل نهاية مارس الجاري.

تسليم وحدات الإسكان المتميز بالعبور الجديدة أبريل القادم

وفي سياق متصل، تستعد وزارة الإسكان، لتسليم وحدات مشروع الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة، والبالغ عددها 1080 وحدة سكنية فور عودة العاملين من إجازة عيد الفطر مباشرة.

تسليم وحدات الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة

ويستعد القطاع العقاري بجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بقيادة المهندس أحمد إسماعيل جبر، لصياغة كافة العنقود والإجراءات القانونية اللازمة للتسليم في أقرب وقت ممكن.