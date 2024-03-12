موعد امتحانات التيرم الثاني 2024 للجامعات.. التفاصيل الكاملة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل، ومواعيد امتحانات الدبلومات الفنية، وسط تساؤل الطلاب حول وجود أي تغيير سواء بتقديم الامتحانات أو تأخيرها؟ وهو ما حسمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب ما جاءت في الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والذي أكّد ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات بالتنسيق مع مختلف الكليات.

امتحانات التيرم الثاني 2024

ووفق الخريطة الزمنية، فإن امتحانات التيرم الثاني 2024 للجامعات، تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، إذ تُعقد الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، والتي تقيس المستويات المختلفة للطلاب.

وأكدت الجامعات أنَّ امتحانات الترم الثاني 2024 بمختلف الكليات ستكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، كما هو معلن دون تغيير، وأنه سيكون وفقا للضوابط و لوائح وظروف الكليات، وسيتمّ إعلان الجداول قبل انطلاق الامتحانات بفترة كافية.

الخريطة الزمنية

ووفق الخريطة الزمنية ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 30 مايو، حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، مؤكّدة أنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتنوع ما بين الورقية والإلكترونية، لافتة إلى أنَّ الكليات العملية بدأت في تطبيق الامتحانات الإلكترونية والتي حققت نتائج إيجابية.

وأكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن» أنَّ موعد امتحانات الترم الثاني 2024 كما هو معلن وسيكون وفقا للضوابط ولوائح وظروف الكليات، لافتًا إلى انتظام العملية التعليمية للترم الثاني 2024 دون رصد أي مشكلات مع تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد المٌحددة من قبل الوزارة.