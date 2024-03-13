حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024 ، الموافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم 2024، بزيادة نحو دقيقة عن أمس.

وتعرض «الوطن» ضمن خدماتها للمواطنين، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان الكريم .

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأربعاء

وبحسب إمساكية شهر رمضان الكريم في محافظة قنا ، الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية ، فإن موعد أذان المغرب اليوم في قنا الأربعاء 13-3-2024 في تمام الساعة 5:57 مساءً.

موعد صلاة المغرب في قنا اليوم

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية ، وبحسب شعائر تلك الصلاة، فإن موعد صلاة المغرب في محافظة قنا سيكون عقب أذان المغرب بنحو 5 دقائق فقط، ليتمكن المصلون من تناول الإفطار.

موعد الإفطار اليوم في قنا الأربعاء 13-3-2024

وبحسب وزارة الأوقاف، فإن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء في محافظة قنا، يصل لنحو 13ساعة و40 دقيقة، في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، بحسب إمساكية شهر رمضان الكريم 2024 الصادرة عن الهيئة المصرية للمساحة.